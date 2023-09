Tahmini Okuma Süresi: dakika

Üzücü olayla birlikte kadınların bir kere daha sarsıldıklarını ifade eden Kartancı, “KADEM olarak sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen vahşi cinayetlere karşı, hem siyasi, hem sosyal alanlarda güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek adil bir hükmün bir an önce verilmesinin gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

Goncagül Yurttaş Kartancı, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi ilimizdeki Zehra Gümüş olayında da adaletin sağlanması ve failin hak ettiği en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için hem bu vahim olayın hem benzer davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ise ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetin her geçen gün katlanarak artmakta olan bir toplumsal yara haline geldiğini ifade ederek, “Kadınların güven için yaşayacağı bir dünya için yola çıkan bizler, bu acı olayın ardından Zehre Gümüş için adalet istediğimizi ve adalet yerini buluncaya kadar davanın takipçisi olacağımızı söylüyorum” şeklinde konuştu.