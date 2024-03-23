EYT sorununun çözülmesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan ve emeklilikte adaletsizliğe uğradıklarını düşünen kişilerce ülke genelinde Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kurulmuştu. EMADDER Çorum Temsilciliği görevine de İbrahim Şahin getirilmişti.

İbrahim Şahin, 3 Mart 2023 tarihinde yeniden düzenlenen EYT yasasının tüm çalışanlar için adil bir emeklilik düzenlemesi getirmek yerine sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi ile başlayan çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçirildiğini hatırlatarak bu tarihten sonra girişi olanların ise mağdur olduğunu vurguladı.

Yeni kurulmalarına rağmen 1 yıl içinde 3 büyük miting düzenlediklerini hatırlatan Şahin, Çorum’da da kademeli emeklilik için broşür dağıtacaklarını söyledi.

İbrahim Şahin yarın (23 Mart 2024 Cumartesi günü) 16.00-17.00 saatleri arasında Saat Kulesi’nde gerçekleştirecekleri broşür dağıtımına tüm Çorumluları ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşları davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ