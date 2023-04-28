Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan bir köyde Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ve izinsiz kaçak kazı yapılacağı yönünde alınan istihbari bilgi üzerine, bahse konu bölgede yapılan kontrolde 5 şüpheli şahıs patlayıcı madde düzenekleri ile izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü olarak yakalandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şüpheli şahısların izinsiz kaçak kazıda kullandıkları 1 adet dinamit lokumu şeklinde el yapımı patlayıcı madde, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet benzinli su motoru, 5 metre uzunluğunda halat ve 24 adet çeşitli miktarlarda kaçak kazıda kullanılabilecek malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği ve Jandarma ekiplerinin Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında faaliyetlerine aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)