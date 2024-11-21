Okullararası düzenlenen Gençler Judo İl Birinciliği’nde şampiyonlar belli oldu.
Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 10 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 18 öğrenci katılım sağladı.
Kızlarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;
48 kilo: 1.Şevval Deveci (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay).
52 kilo: 1.Asiye Elif Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay).
57 kilo: 1.Nazlı Hilal Coşkun (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).
63 kilo: 1.Nisa Zeren Karakuş (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).
70 kilo: 1.Betül Yıldırım (Spor Lisesi), 2.Meliha İlayda Aydoğdu (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 3.Ayşenur Kabakcı (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).
+70 kilo: 1.Şuğra Şükriye Özdemir (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).
Erkeklerde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;
50 kilo: 1.Rüzgar Şahin (Alaca Fen Lisesi), 2.Talha Karayazı (Cumhuriyet Anadolu Lisesi).
55 kilo: 1.Kaan Türkdoğu (Özejder Sosyal Bilimler).
60 kilo: 1.Abdulkadir Dinçer (Sınav Anadolu Lisesi), 2.Eren Tosun (Alaca METEM).
66 kilo: 1.Demir Efe Kartal (M.Y İnavasyon Lisesi).
73 kilo: 1.Yusuf Yurt (MESEM), 2.Metehan Karasu (Hayrettin Karaman İHL).
81 kilo: 1.M.Berat Emre (Özel Ada Koleji).
90 kilo: 1.Efe Karasu (Hayrettin Karaman İHL).
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.