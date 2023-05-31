Dodurga Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımı yapacak SATEKE Ceosu Kaoru Kawate ve MCem Firması Sahibi Mehmet Cem Elik, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette yatırımcılar, ilçeye kurulacak tesis hakkında Aydın'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Çatar mevkisine yapılacak tesisin sektördeki güncel teknolojik makinelerden oluşacağını bildirdi.

İlçeye büyük bir yatırım gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Aydın, “Yapılacak olan tüm yatırımlarda belediye olarak müteşebbislerin yanında olacağız. Pirinç işleme ve kurutma makinelerinde son teknolojinin kullanıldığı dünyada bir numara olan SATAKE firması ile anlaşma imzalanmış olup 3 milyon avroluk yatırım ile Avrupa ve Asya’da ilk ve tek çeltik ve kurutma fabrikası Dodurga'mıza yapılacaktır. Tesisin temelleri 1 Aralık'ta atılacak, 31 Ağustos 2024 itibariyle de hizmete açılacaktır” ifadelerini kullandı.

(AA)