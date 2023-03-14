Jandarma KOM ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Laçin ilçesinde bir köyde ikamet eden şüpheli bir şahsa ait ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 44 gram skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ve suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 38.500 Türk Lirası para ele geçirildi.

Olay ile ilgili 3 şüpheli şahsın soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)

