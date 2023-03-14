Antalya-Kemer’de, Şehit Muhammed Oğuz Kılınç adına düzenlenen Türkiye Vuşu Şampiyonası’nda gençler kategorisi müsabakaları da tamamlandı. Çorumlu sporcular 8 madalya kazanırken, şampiyonadaki toplam madalya sayısı 36’ya yükseldi.

Vuşu Kungfu Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, Çorumlu sporcular, gençler kategorisinde iki birincilik, bir ikincilik, beş üçüncülük madalyası kazandılar. Genç kızlar 70 kiloda mücadele eden Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gençlik eğitim Kültür Spor Kulübü sporcusu Meleknur Kepçe ve genç erkekler 85 kiloda mücadele eden Gençlik Çepni Spor Kulübü sporcusu Eyüphan Demir tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular.

Genç erkekler 60 kiloda mücadele eden Abdulsamet Çopur finalde kaybederek Türkiye ikinciliğini elde ederken, genç kızlar 52 kiloda Ayşe Mert ve 70 kiloda Elif Beyza Altun, genç erkekler 48 kiloda Eray Berkay Bozyel, 60 kiloda Berkay Yıldırım ve 65 kiloda Emir Muhammed Kerimi ise Türkiye üçüncüsü oldular.

Şampiyonada, Çorumlu sporcular daha önce de minikler ve yıldız kategorisinde iki birincilik, sekiz ikincilik, 15 üçüncülük madalyası kazanırken,

taolu müsabakalarda ise iki birincilik, bir üçüncülük elde etmişlerdi.

(Hüseyin AŞKIN)

