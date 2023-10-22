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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "DEAŞ terör örgütüne üye olma”, "hırsızlık", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu maddi imal ve ticareti yapmak" ve "ülkeye yasa dışı yollarla giriş" gibi suçlardan aranan 89 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.