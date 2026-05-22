Osmaniye’de görev yaptığı sırada hayatını kaybeden Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Ali Özer (36), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş’un ani vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. İlimiz Ortaköy İlçesi Kavakalan Köyü nüfusuna kayıtlı Ali Özer’in cenazesi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy ve Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğine tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Kavaklan Köyü’nde toprağa verildi.

Askeri tören eşliğinde düzenlenen cenaze erkanı büyük bir hüzne ve acıya neden oldu. Ali Özer’in ailesi ve yakınları cenaze erkanı sırasında fenalık geçirdi. Merhumun Türk bayrağına sarılı cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Özer’in annesi Elif Özer, babası Cemal Özer, kardeşi Garip Özer ve yakınları cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenazeye; Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Mahsun Kutlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Üyesi Doğan Öksüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR