Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Öbektaş Köyü’nü ziyaret etti. Öbektaş Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle biraraya gelen jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli konularda bilgi verdi.



Geleceğin teminatı olan öğrencilere yönelik Siber Şube Müdürlüğü tarafından “Siber Suçlarla Mücadele”, Aile Çocuk Kadın Kısım Amirliği tarafından “Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı” ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından ise “Temel Çevre Bilinci Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında bilgilendirmeler yapılarak Köpek timlerinin gösterisi de izlettirildi.

Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere “Tim Jandarma” adlı çizgi film izleterek “Jandarma Çocuk Dergisi de dağıttı.

(Haber Merkezi)