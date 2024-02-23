Cumhuriyetimizin 100. yılında Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev ve etkinliklerine dikkat çekmek maksadıyla ülke çapında “Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma” temalı resim yarışması düzenlendi.



ÇORUM’DA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin yanı sıra Çorum’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 1. olan İskilip ilçesi Ebussuud Efendi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aras Arda Akkoca’ya, Çorum Merkez 23 Nisan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nisa Beren Gökgöz’e ve Çorum Merkez Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Aydın’a Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen hediyeleri okul yönetimi eşliğinde Jandarma personeli tarafından takdim edildi.