Ekipler denetimde 5 kişiyi yakalarken, 42 sürücüye de ceza kesti.

Jandarma ekipleri denetim kapsamında 29 umuma açık işyeri, 26 metruk bina, 3 bin 183 şahıs, Bin 241 araç ve 93 okul servis aracını kontrol etti. Kontroller sonucunda aranan 5 şahıs da yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklamada şu bilgileri verdi: “2023-2024 eğitim-öğretim ikinci yarıyılının başlaması ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ile gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürebilmesi, okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin attırılması maksadı ile 05 Şubat 2024 günü yapılan denetimlerde; (29) umuma açık işyeri, (26) metruk bina, (3.183) şahıs, (1.241) araç, (93) okul servis aracı kontrol edildi. Kontroller sonucunda (5) aranan şahıs yakalanarak, (42) araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendi. Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınmasına devam edilecektir”