Çorum Üçköy kökenli, İzmir’de yaşayan komutan Cesur Yiğit ile Ülkü Yiğit’in kızları, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selin Yiğit, İzmir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Yiğit Kaan Şen ile hayatını birleştirdi.

Seyirtepe’de yapılan kır düğünü, İzmir’de yaşayan Çorumluları da bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Ahmet Karaman ve eşi, Üçköylü Karşıyaka Beko Bayii Enver Yücel, eşi Dilek Yücel ve Özgür Yücel başta olmak üzere, düğüne katılan Çorumlular, bu vesileyle özlem giderme fırsatını da buldular.

Grup Seyir solisti Ayşe Layıkel ve ekibinin enfes müzikleri eşliğinde, konuklar görkemli bir İzmir akşamı yaşadı.