İSYADER, geniş kapsamlı yardım projeleri ile İskilip’te birçok insana umut ışığı oluyor. Gıda yardımlarından eğitim desteklerine, sağlık yardımlarından barınma yardımlarına, kadar pek çok alanda hizmet sunan dernek, topluma değer katıyor.

Ramazan aylarında ve kış dönemlerinde yardımlarını daha da yoğunlaştırmayı hedefleyen İSYADER, temel gıda malzemelerinden oluşan paketler ve nakdi imkânlarla ailelerin sofralarına bereket getirmeyi hedefliyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAYAN DESTEKLER

İSYADER, öğrencilere çeşitli eğitim destekleri sunarak onların eğitim hayatlarına da katkıda bulunuyor. Eğitim bursları, kırtasiye yardımları ve okul malzemeleri gibi desteklerle, gençlerin eğitimine kesintisiz devam etmelerine yardımcı oluyor.

Editör: Haber Merkezi