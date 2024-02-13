

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve parti yöneticileri, kamu kurumlarını ve meslek örgütlerini ziyaret ederek sorunları birinci ağızdan dinliyor.



İYİ Parti heyeti; Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlere; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkanı Adayı Ahmet Ertekin, önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı ile İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Ziyaretler sırasında esnafa, sanatkarlara ve üretici kesime yönelik hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, sorun ve talepler hakkında da bilgi aldı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve beraberindekiler, yerel seçimlerde kuruluşların desteğini istedi.

(Haber Merkezi)