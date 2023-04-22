İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik beyannamesinde Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu; adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye anlayışları işlenen iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosu “Nitelikli Türkiye” oldu.

İYİ Parti’nin resmî hesabından;

‘’14 Mayıs’tan sonra;

Vasatlığın normalleştiği değil, kaliteli eğitimin sağlandığı #NitelikliTürkiye konuşulacak!

Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!’’ notuyla paylaşılan videoda; Ak Parti iktidarının Cumhuriyetin eğitim vizyonundan uzaklaşan tavrına karşılık; İYİ Parti’nin Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak fırsat eşitliğiyle birlikte her çocuğa kaliteli eğitim sağlama, liyakati sadakatten üstün tutma, Türkiye’yi hak ettiği medeniyetler seviyesine yükseltme hedefi vurgulandı.

‘’BAZI ÇOCUKLARA DEĞİL, BU MEMLEKETİN HER ÇOCUĞUNA, KALİTELİ EĞİTİM SUNAN BİR TÜRKİYE…’’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesinden; ‘’Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir. Türk Milleti’nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda; elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.’’ sözleriyle başlayan videoda, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay’ın bir üniversite öğrencilerle samimi görüntülerine yer verildi.

Atabay’ın; ‘’Cumhuriyetimizden ilham aldığımız vizyonumuzla; her vatandaşımızın, her yaşında, her daim yanında duran bir Türkiye… Derinleşen fırsat eşitsizliklerine çözümlerimizle; bazı çocukların değil, bu memleketin her çocuğuna, nitelikli eğitim sunan bir Türkiye… Torpile, adam kayırmaya, mülakatlara son verme sözümüzle; liyakati, sadakatten üstün tutan bir Türkiye… Akla, vicdana, bilme bağlı gücümüzle; yeni asrında, hak ettiği medeniyetler seviyesine yükselen bir Türkiye…’’ ifadeleriyle İYİ Parti’nin, Cumhuriyet vizyonu doğrultusunda; her vatandaşın yanında durma, memleketteki her çocuğa kaliteli eğitim sunma, liyakati sadakatten üstün tutma, Türkiye’yi hak ettiği medeniyetler seviyesine yükseltme vaatlerine işaret edildi.

NİTELİKLİ EĞİTİMİN SAĞLANDIĞI, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!

Videoda 14 Mayıs’tan sonra kaliteli eğitimin sağlandığı nitelikli bir Türkiye’ye dikkat çekilerek Atabay’ın;

‘’Mümkün mü? Elbette mümkün! Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; vasatlığın normalleştiği değil, nitelikli eğitimin sağlandığı çağdaş bir Türkiye konuşulacak! Artık hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitime aç kalmayacak!’’ ifadeleri yer aldı.

‘’14 MAYIS’TAN SONRA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Video, İYİ Parti’nin kampanya sloganı olan; ‘’Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!’’ sözleriyle sona erdi.

