İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik beyannamesinde Toplumsal Sözleşme vizyonu olarak ortaya koyduğu; adil, saygılı, nitelikli, güçlü Türkiye anlayışları işlenen iletişim kampanyası serisinin son videosu “Güçlü Türkiye” oldu.

İYİ Parti’nin resmî hesabından;

“14 Mayıs’tan sonra;

Gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran #GüçlüTürkiye konuşulacak!

Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” notuyla paylaşılan videoda; 21 yıllık Ak Parti iktidarının ekonomi politikalarındaki istikrarsızlığına karşı İYİ Parti’nin kendi kendine yeten, hızla büyüyen, çalmayan, çaldırmayan, çalışan, üreten ve liyakatle kalkınan bir Türkiye inşa etme hedefi vurgulandı.

“DEVASA POTANSİYELİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜCÜMÜZLE, DÜNYADA ÖNE GEÇEN BİR TÜRKİYE”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’ın anlatımıyla ilerleyen videoda;

“Sürdürülebilir büyümeye odaklı vizyonumuzla; savunma, tarım, enerji gibi stratejik sektörlerde kendi kendine yeten bir Türkiye… İstikrarsızlığa getirdiğimiz çözümlerimizle; öngörülebilir, şeffaf ve tutarlı politikalarla hızla büyüyen bir Türkiye… Kapsayıcı bir zenginleşme sözümüzle; çalmayan, çaldırmayan, çalışan, üreten ve liyakatle kalkınan bir Türkiye… Zengin kaynaklarımızdan, devasa potansiyelimizden aldığımız gücümüzle; dünyada öne geçen bir Türkiye…” ifadeleriyle İYİ Parti’nin özellikle savunma, tarım, enerji gibi stratejik sektörlerde Türkiye’yi ileriye taşıma hedefine, zengin ve güçlü yarınlar inşa etme vaatlerine işaret edildi.

“85 MİLYONUN İKİ DUDAĞI ARASINDAN ÇIKACAK SÖZLERE SAYGILI BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!”

Videoda, 14 Mayıs’tan sonra özellikle gençlerin başarılarına önem verileceğine dikkat çekildi. Bilge Yılmaz’ın;

“Hayata geçecek mi? Elbette geçecek. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran, güçlü bir Türkiye konuşulacak! Bir şey değişecek, her şey değişecek” sözlerine yer verildi.

“14 MAYIS’TAN SONRA, TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Video, İYİ Partinin kampanya sloganı olan; “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak!” sözleriyle sona erdi.