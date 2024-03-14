31 Mart yerel seçim hazırlıklarını şehir merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de sürdüren İYİ Parti, İl Genel Meclisi’nde üstün bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Çorum Merkez İl Genel Meclis Üyesi Ali Rıza Ceylaner, seçimler öncesi köy ziyaretlerini yoğun bir tempoda sürdürüyor.



BİRÇOK KÖYÜ ZİYARET ETTİ

Çorum Merkez Mollahasan, Küçük Palabıyık, Kirazlıpınar, Sarılık, Sazak, Çobandivan, Şekerbey, Şeyhmustafa, Örencik, Çıkrık, Ahmetoğlan ve Elköy köylerini ziyaret eden Ali Rıza Ceylaner, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde inceledi.

Ali Rıza Ceylaner, İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alması halinde kırsal alanın, köylerin beklentilerini, sorunlarını meclis gündemine taşıyacağını ve çözüm için mücadele edeceğini bildirerek, vatandaşları 31 Mart’ta sandığa sahip çıkmaya, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet etti.

Ceylaner'e ziyaretlerinde parti temsilcisi Nihat Öymen de eşlik etti.