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Kan bağışı öncesi bir açıklama yapan İl Başkanı Erkan Yıldız, kanın insan vücudu dışında üretimi mümkün olmayan bir canlı doku olduğunu belirterek, “Ameliyatlarda operasyondan önce kanın hazır bulundurulması önemlidir. Ülkemizde bu ihtiyacı Kızılay karşılamaktadır. Kan ve organlarımız parayla satılamaz, ticareti yapılamaz” dedi.

2022’de Türkiye’de 3 milyon ünite kana ihtiyaç varken, bu ihtiyacın 2.8 milyon ünitesinin karşılanabildiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

“Aynı dönemde Çorum’da 17.500 ünite kanın tamamı temin edilmiş, bir miktar da (17.900 ünite) fazlaya geçilmiştir. Bu yıl 18 bin ünite ön görülmekte olup, bugüne kadar yaklaşık 13 bin ünite kan temin edilmiştir. İlimizde ortalama günlük kan ihtiyacı 70 ünitedir.

Kan acil ihtiyaç değil, her zaman ihtiyaçtır. Kan bağışında bulunalım ve bunu alışkanlık haline getirelim. Kan olmazsa hiçbir ameliyat yapılamaz. Kızılay, ülkemizin en önemli kurumudur. El birliğiyle hepimiz ona sahip çıkmalıyız. Partili partisiz tüm hemşehrilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.”