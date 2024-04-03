31 Mart seçim sonuçlarının İYİ Parti açısından iç açıcı olmadığını, yerel yönetimleri İYİ’leştirme çabalarının amacına ulaşmadığını hatırlatan Erkan Yıldız, “Türkiye’yi kutuplaşma siyasetinden kurtarmak istedik. Vatandaşı 2 ya da 3 partiye muhtaç olmaktan, bunlar arasında tercih yapmak zorunda olmaktan kurtarmak istedik. Ancak hedeflerimize ulaşamadık. Hatalarımızdan ders alarak, daha iyisini, daha güzelini yaparak, yenilgiyi gelecek günlerde elde edilecek zaferlerin bir başlangıç noktası olarak kabul ederek siyasi arenadaki mücadelemize devam edeceğiz. Kimseye küskünlüğümüz, kırgınlığımız olmadığı gibi İyiler Hareketinin güneşinin ülkemizi aydınlatacağına ve ısıtacağına olan inancımızı korumaktayız” dedi.

Yıldız, Çorum’da alınan yerel seçim sonuçlarının Türkiye genelinde alınan sonuçların bir yansıması olduğunu dile getirerek, ekonomi politikalarının seçmeni sadece 2-3 parti arasına sıkıştırdığını ifade etti.

Erkan Yıldız, 31 Mart yerel seçim kampanyasında bizzat Çorum’a gelerek çalışmalara destek veren Genel Başkan Meral Akşener’e, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerine, son dakikaya kadar projesini anlatmaya, mücadele etmeye devam eden Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin’e, ilçe belediye başkan adaylarına, SKM Başkanı Orhan Polat’a, ilçe başkanlarına, il genel ve belediye meclis üyesi adaylarına, il ve merkez ilçe yönetimine, gençlik ve kadın kollarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine, iş dünyası ve esnafa, Çorum halkına teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR