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Meral Akşener liderliğinde faaliyetlerini sürdüren İYİ Parti de belediye başkanı, il genel meclisi üyesi ve belediye meclisi üyesi aday adayları için başvuruları başlattı.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, aday adaylığı başvurularının saat 10.00 itibariyle başladığını, başvuru sürecinin 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’de sona ereceğini açıkladı.

Erkan Yıldız, aday adaylarının İYİ Parti’nin resmi internet sitesinden (www.iyiparti.org.tr) yayınlanacak elektronik Mahalli İdareler Seçimleri Aday Adayı Başvuru Formunu doldurmaları gerektiğini bildirerek, başvurunun tamamlanması için istenen belgelerin formla birlikte şahsen teslim edilmesi ve karşılığında ‘alındı belgesi’ alınması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti’nin aday adaylığı süreciyle ilgili istenilen belgeler ve diğer konular hakkında detaylı bilgi il ve ilçe başkanlarından alınabilecek.