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İYİ Parti Kurumsal İşler Başkanı Davut Subaşı, Türk Dünyası Başkanı Hatice Kayalı, Siyasi İşler Başkanı Mehmet Kayalı, Kadın Politikaları Başkanı Fatma Yazık ile 25 civarında parti üyesinin istifasının açıklandığı basın toplantısında konuşan Eğitim İşleri Başkanı Ferhat Tök, “Çorum’da İYİ Parti olarak milliyetçilik, muhafazakarlık, dindarlık hiçe sayıldı. Bütün bu olanlardan kutsal değerlerimizin bir anlam ifade etmeyeceği kanaatine ulaştık. Bu sebeple İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyoruz” dedi.

Uzun süredir hizmet verdikleri ve samimi duygularla çalıştıkları İYİ Parti’den ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydeden Tök, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizleri bu istifaya mecbur eden İYİ Parti’nin Merkez İlçe Yönetimi ve İl Başkanı’nın tutarsız davranışlarıdır.

Çorum ilinde Merkez İlçe Başkanlığı diye bir teşkilat yoktur. İlçe başkanlığı seçiminde Başkan Erkan Yıldız seçim esnasında salonda ‘ben aday değilim, il başkanlığına adayım’ dedi. İşte o günden bugüne kadar Merkez İlçe Başkanı, Erkan Yıldız’ın yaveri gibi davrandı. İYİ Parti’nin tüm üyeleri salonda şok olduk. Bu durum hepimizin nefretini aldı. Meğerse İl Başkanı’nın Bekir Özsaçmacı ile gizli pazarlığı varmış. O da milletvekilliğinde onu destekleyecekmiş. Aynen de öyle oldu. CHP ile de gizli pazarlıkları varmış. Bu Ali Cengiz oyunları 8 tane İYİ Parti aday adayını küstürdü. Bu gizli gizli yapılan planlar ve CHP ile seçime girmek, milliyetçi-vatansever üyeleri de partiden soğuttu. Malum, muhafazakâr oylar başka partilere kaptırıldı.

Partide yapılan temayül yoklamasından yüzde 90 tek başımıza girelim denmesine rağmen Haydar Çifçi, Daver Eker ve Erkan Yıldız’ın kararları ile CHP ile ittifak yapıldı. Bu üç kişi, ‘Ayrı girersek kaybederiz, birlikte girersek yüzde 100 kazanırız’ diyorlardı. Şayet kaybedilirse adlarını bile değiştireceklerdi. Söz ağızdan çıkar diyorum.

Mevlana’nın sözü, ‘her ne olursan ol gel’ diyor. Biz ise gönüllü hizmet erlerini küstürdük. Kendi üyelerimize gel diyemedik. Adeta üyeleri partiden uzaklaştırdık. Çorum ilçelerde, köylerde, merkezde planlı bir çalışma yapamadık. CHP’nin kapısında nöbetçi olduk. Yönetimin bu tutumu partiyi kendi kimliğinden uzaklaştırdı.

Şimdi de belediye başkanlığı seçimleri için parti üyeleri hiçe sayılarak 3-5 kişi kendi aralarında adaylık için pazarlık yapıyorlarmış. Halbuki bir ben çay sohbetinde il başkanına bu sefer pazarlıklarda ben de olacağım demiştim. Fakat yine kapalı kapıların arkası tercih ediliyormuş. Biz de bunu sayın basınımız sayesinde duyuyoruz.

Çorum’da İYİ Parti olarak milliyetçilik, muhafazakarlık, dindarlık hiçe sayıldı. Bütün bu olanlardan kutsal değerlerimizin bir anlam ifade etmeyeceği kanaatine ulaştık. Bu sebeple İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyoruz.”