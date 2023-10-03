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İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş’ın yurtdışına gidecek olması nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, uyum içerisinde çalışacakları bir yönetim oluşturmak amacıyla tüm merkez ilçe yöneticilerini görevden almıştı.

Bu gelişmenin ardından Genel Merkezin de onayı ile Merkez İlçe Başkanlığına emekli öğretim görevlisi Cemil Sözen getirildi. İYİ Parti’nin merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cemil Sözen, görevine başladı.

“YEREL SEÇİME GÜÇLÜ

BİR EKİPLE GİRECEĞİZ”

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada Cemil Sözen’e yeni görevinde başarılar dilerken, önceki dönem başkanı Orhan Odabaş ve ekibine de fedakarca yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Yıldız, 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere çok daha güçlü ve çalışkan bir ekiple gireceklerini, il merkezinde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkartacaklarını, hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini söyledi.

CEMİL SÖZEN KİMDİR?

“İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığına atanan Cemil Sözen’in özgeçmişi ise şu şekilde: “1960 yılında Çorum’un Kargı kazasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kargı’da tamamladı. 1980 yılında Çankırı Sağlık Meslek Lisesinden sağlık memuru olarak mezun oldu. Adana – Bahçe Merkez Sağlık Ocağında ve Ankara Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesinde sağlık memuru olarak görev yaptı. 1988 yılında Ankara – Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünü bitirerek Tokat Sağlık Meslek Lisesine meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. 1989 yılında Niksar Sağlık Meslek Lisesini kurmak üzere kurucu müdür olarak Niksar’a görevlendirildi. 3 yıl Niksar Sağlık Meslek Lisesinde okul müdürü ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında Kayseri Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğitim Enstitüsüne enstitü müdürü olarak atandı. 1997 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde lisansını tamamladı. 1998 yılında bir kısım sağlık meslek liseleri ile birlikte sağlık eğitim enstitülerinin de kapatılması – üniversitelere devredilmesi – üzerine kendi isteği ile Çorum Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesine tıbbi teknolog (sağlık eğitimcisi) olarak tayin edildi. 2000 yılında Hitit Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksek Okulunun açmış olduğu sınavı kazanarak öğretim görevlisi olarak bu kuruma geçti. 2013 yılında bu kurumdan öğretim görevlisi olarak emekli oldu. İngilizce öğretimi için Malta ve Amerikan’ın Wisconsin Eyaletinde bulundu. Cemil Sözen’in “İlkyardım” “Sağlık Eğitimi” ve “Sağlık Yönetimi” olarak yayımlanmış ders kitapları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.”