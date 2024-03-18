31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Çorum’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Mecitözü ziyaretinin ardından Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve İl Başkanı Erkan Yıldız ile birlikte AHL AVM’de esnafın ve halkın nabzını yokladı.



AVM içerisindeki esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Yüksel, vatandaşlarla da sohbet ederek tüm seçmenleri İYİ Partili kadrolara destek vermeye davet etti.

Ziyaretlere; İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ile belediye meclis üyesi adayları ve parti yetkilileri de katıldı.

Yüksel, AVM ziyaretinin ardından beraberindeki partililerle birlikte Sungurlu İlçesi’ne gitti. (Haber Merkezi)