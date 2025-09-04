Aslan, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin vatandaşları bilgilendirmek üzere illerde programlar düzenlediklerini söyledi.

1 Eylül'den itibaren İYİ Parti olarak sahaya indiklerini, 81 ili ziyaret edeceklerini belirten Aslan, ziyaretlerde süreci farklı yönleriyle vatandaşlara anlatacaklarını kaydetti.

Çorum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirten Aslan, "Daha yeni başlıyoruz. Her gün sahadayız. Sizden (partililerden) istirhamım sokakta vatandaşın sırtından elinizi eksik etmeyin. Gece gündüz ne dertleri varsa gidin, görüşün, onlar adına konuşun, yardımcı olun. İl başkanımız, ilçe başkanımız derdiniz neyse genel merkez olarak vatandaşın emrindeyiz. Sizlerle beraber partimizin ülke politikalarını onlara en iyi şekilde anlatalım." dedi.

Toplantıya İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı ile İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız da katıldı.

Muhabir: AA AJANS