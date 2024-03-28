Memleket Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi, seçimlerde İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve meclis üyelerini destekleyecek.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve belediye meclis üyesi adayları, Memleket Partisi Çorum İl Başkanı Ömer Bağcı ile bir görüşme yaparak, seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı. Ömer Bağcı, 31 Mart seçimlerinde aday çıkarmadıklarını, İYİ Parti adayını destekleyeceklerini bildirerek, güçbirliğinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Öte yandan İYİ Partili aday Ertekin’e bir destek de Sinan Oğan gönüllülerinin kurduğu Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanlığından geldi.

Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Geylan, Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan ve parti yöneticileri ile bir araya gelen İYİ Parti heyeti, seçimlerde birlikte hareket etme noktasında anlaştı.

İYİ Partili Ahmet Ertekin, her iki siyasi parti yetkililerine de teşekkür ederek, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını, hep birlikte, el ele, gönül gönüle Çorum’u aydınlık geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.

Editör: BÜLENT USLU