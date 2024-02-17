İYİ Partili Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, Çorum merkez ve ilçelerinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtmak üzere Çorum’a geliyor. İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; aday tanıtım toplantısı yarın saat 13.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Aday tanıtım toplantısına; İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar da katılacak.

İYİ Parti’nin Çorum Belediye Başkan Adayı “Ahmet Ertekin” olarak belirlenirken, ilçe belediye başkan adayları da netleştirildi.

İY Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, yerel yönetimlere İYİ Parti’nin damgasını vurmakta kararlı olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin İYİ’leşeceğini vurguladı.

Erkan Yıldız, aday tanıtım toplantısına tüm Çorum halkını ve partilileri davet etti.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ