Genel Merkez Temsilcileri Koran Merki ve Mecit Hazır’ın da katılımı ile yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının ardından 5 ilçenin belediye başkan adayının kesinleştiği kamuoyuna duyuruldu.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Yenel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak’ın görevlendirdiği Çorum Koordinatörleri Koran Merki ve Mecit Hazır ile birlikte parti yöneticileri, ilçe başkanları ve aday adaylarının katılımı ile bir toplantı düzenledi.

Toplantı sonunda Dodurga, İskilip, Kargı, Alaca ve Bayat İlçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.



İŞTE ADAYLAR

Dodurga Belediye Başkan Adayı Alim Kısa, İskilip Belediye Başkan Adayı Aydın Arslan, Kargı Belediye Başkan Adayı Cemil Sözen, Bayat Belediye Başkan Adayı Kemalettin Şahin, Alaca Belediye Başkan Adayı ise Emel Ayduğan olarak ilan edildi.

Bu arada Bayat İlçe Başkanı Kemalettin Şahin’in belediye başkan adayı olması nedeniyle yerine Duran Şahin atandı.

“YEREL YÖNETİMLERE İYİ’LERİN DAMGASI VURULACAK”

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, seçim hazırlıklarının devam ettiğini, yerel yönetimlerde İYİ Parti’nin bayrağını dalgalandırmakta kararlı olduklarını belirterek, yerel yönetimlerin İYİ’leşeceğini vurguladı.

Yıldız, Çorum merkez ile diğer ilçe belediye başkan adaylarının da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Genel Merkez Temsilcisi Mecit Hazır ise, İYİ Parti olarak 81 ilde ve tüm ilçelerde kendi adayları ile seçimlere gireceklerini, İYİ’ler hareketinin yerel yönetimlere damga vuracağını anlatarak, partililerin el ele, gönül gönüle güzel bir çalışma yapmasını istedi.

Mecit Hazır, belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, Çorum teşkilatını çalışmalarından dolayı kutladı.