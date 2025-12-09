Aile Eğiticisi Sümeyra Pehlivan tarafından verilen “İyi Anne Baba Olmak” konulu eğitime, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden hizmet alan bireyler katılım sağladı.

Eğitim kapsamında; sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocukların gelişim dönemlerine göre ihtiyaçları, pozitif iletişim ve etkili disiplin yöntemleri, aile içi roller ve sorumluluk paylaşımı gibi konular ele alındı.

Katılımcıların aktif olarak dahil olduğu programda, örnek vakalar üzerinden değerlendirmeler yapılarak farkındalık artırıcı bilgiler paylaşıldı. Eğitim sonunda katılımcılar, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmeye yönelik yeni beceriler kazandıklarını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kurumun toplumun her kesimine yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi