Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türk İtfaiyesinin Kuruluşunun 310. Yıldönümü nedeniyle beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başkan Muhsin Dere, burada itfaiye personeli ile birlikte pasta keserek hepsini kutladı. Dere, “Türk İtfaiyesinin kuruluşunun 310. yıldönümünde, İtfaiye Haftası vesilesiyle Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettik. Mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakarca çalışan tüm itfaiyecilerimizi kutluyor; işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.



Editör: NURDAN AKBAŞ