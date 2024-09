Dernek üyeleri ve gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen faaliyette önceden tespit edilen her yaş grubundan öğrencilerin temel kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafeti ihtiyaçları büyük bir titizlikle hazırlanarak teslim edildi.

İSYADER Başkanı Mustafa Topal, dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

“SENEYE BU RAKAMI 300 ÖĞRENCİYE ÇIKARACAĞIZ”

Topal açıklamasının devamında, “Geçtiğimiz kurban bayramında öksüz, yetim, ihtiyaç sahibi 150 çocuğumuza bayramlık kıyafeti ve ayakkabı ulaştırmıştık. Şimdi de okul zamanı diyerek öğrenci kardeşlerimizin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını karşıladık. Nasip olursa önümüzdeki yıl bu sayıyı 300’e çıkarmayı planlıyoruz. Dernek üyelerimizi özverili çalışmaları ve hayırsever vatandaşlar sayesinde her gün büyüyen derneğimizin üyeleri sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenci ve aileleri mutlu etmenin sevincini yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklara yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Bizlere maddi ve manevi destek olan tüm hemşerilerimize ve İskilip’ten ziyade Çorumlu dahi olmayıp Türkiye’nin farklı illerinden derneğimize maddi desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerden Rabbim razı olsun” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ