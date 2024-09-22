Çorum’un Sungurlu ilçesinde görev yapan Türkçe öğretmeni Nurcan Kocaman, ilk öykü kitabı “Son Rüzgâr”ı yayımladı. Kocaman, kitabını hemşehrileriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

1987 yılında Osmancık’ta doğan Nurcan Kocaman, ilköğretimini Çorum Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra, Çorum Atatürk Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olarak Hakkâri Yüksekova’da öğretmenlik kariyerine başladı. Bursa’da da görev yaptıktan sonra 2017 yılında Sungurlu’ya atandı. Kısa öyküleri Dergâh Dergisi’nde yayımlandı.

2021 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Kocaman, yazma tutkusunun çocukluğundan beri devam ettiğini belirtiyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Kocaman Sungurlu Şehit Mahmut Peşmen İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmenlik görevine devam ediyor.

Editör: SELDA FINDIK