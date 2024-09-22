eçici görevlendirmelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kalıcı hale getirildiğini dile getiren Tuba Üreyen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Geçici görevlendirmeler İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kalıcı hale getirilmiştir. Bunun bir benzeri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE biriminde görevlendirilenler için de geçerlidir. AR-GE biriminde görevlendirilenlerden bazıları kadroları başka kurumlarda, hatta başka ilçelerde olmasına rağmen kimisi 6 yıl kimisi 7 yıl görev yapmakta kendi kadrolarının olduğu kurumlara ise başka öğretmenler görevlendirilmektedir. Hal böyle iken geçici görevlendirmelerin kalıcı hale gelmesiyle birçok öğretmen mağdur edilmiş, öğretmenler geri dönüşü olmayan zararlara uğramış ve kamu zararı da ortaya çıkmıştır. Eğitim-İş Sendikası olarak defalarca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü uyarmamıza rağmen kurumumuzda maalesef keyfi uygulamalar devam etmektedir.”

“HUKUKSUZ UYGULAMALAR,

KURUMA OLAN GÜVENİN

SARSILMASINA NEDEN OLMAKTA”

“İlimiz Milli Eğitim bünyesinde yapılan hukuksuz uygulamalar, geçici görevlendirmelerin keyfiyetle yürütülmesi, adeta birilerinin iltimas yolu olarak fayda sağlaması, tüm eğitim çalışanlarının adalet duygusunun ve kuruma olan güvenin sarsılmasına neden olmaktadır.

Rotasyonla atamalar dâhilinde, okul müdürleri dâhil herkes yerini değiştirip, kendi kurumunda görev yaparken, Milli eğitim müdürlüğünde bulunan şube müdürleri maalesef olması gereken yerde değil, sözde “geçici görevlendirmelerle” yerinden hiç ayrılmamakta, adeta geçici görevlendirme yolu ile Milli Eğitim Bakanlığının rotasyon uygulaması işlevsiz hale getirilmektedir. Bu türden hukuksuz uygulamalar ilimizde eğitimi vurmakta, eğitim kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.

AR- GE birimine yapılan görevlendirmeler artık geçici görev olmaktan çıkmış, birilerinin kalıcı görev gibi sürekli orada kalmasına yol yapılmıştır.”

“YEDİ YIL BOYUNCA GEÇİCİ

GÖREVLENDİRME NE DEMEKTİR?”

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Başbakanlık genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş raporlarına uygun hareket etmesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

Eğitim-İş olarak; Cumhuriyet ve Emek mücadelemizin yanında kurumlardaki usulsüzlüklerle de mücadelemizi sürdürmede kararlıyız. Buradaki amacımız Cumhuriyet Kurumlarını yıpratmak değil eskisi gibi kurumlarımızın ilgili kanunlara ve meri mevzuata uygun yönetilerek güvenilir kurumlar haline getirilmesine yardımcı olmaktır. Yönetmelik’in 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR