Çorum'da faaliyet gösteren İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), Aralık ayında burs verdiği öğrenci sayısını 28’den 34’e çıkardı. Dernek, burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuruları almaya devam ediyor.

BURS DESTEĞİ İÇİN YENİ BAŞVURU KRİTERLERİ BELİRLENDİ

İSYADER, burs başvuru kriterlerini açıkladı. Dernek, özellikle maddi zorluklar yaşayan ve eğitim hayatını sürdürmekte güçlük çeken öğrencilere öncelik tanıyacaklarını belirtti. Başvuru kriterleri arasında; babanın vefat etmiş olması, asgari ücretle çalışılması ve birden fazla öğrenci bulunması gibi durumlar yer alıyor.

EĞİTİM BAŞARISI VE SOSYAL KATILIM ÖNEMLİ

Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin, ailevi durumlarının yanı sıra eğitim başarıları ve sosyal sorumluluk projelerine katılımları da değerlendirilecek. İSYADER, gençlerin eğitim hayatlarını desteklemeyi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

İSYADER'DEN DESTEK ÇAĞRISI

İSYADER Yönetim Kurulu, "Geleceğimizin aydınlık yüzleri olan öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, topluma faydalı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. Dernek, eğitime katkı sağlamak isteyen vatandaşları destek olmaya çağırıyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ