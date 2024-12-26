İçerisinde bulunduğumuz kış ayında yine yürekleri ısıtan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği ilçede 64 çocuğun yüzünü güldürdü.

Konu ile ilgili İSYADER’den yapılan açıklamada; “Birlik ve dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdik. ‘Onlar da Üşümesin’ projemiz kapsamında, ihtiyaç sahibi 64 yavrumuzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadık. Hayırseverlerimizin desteğiyle, çocuklarımızı kışlık bot ve ayakkabılarıyla buluşturarak onların soğuk kış günlerinde sıcacık adımlar atmalarına vesile olduk.

Kuruluşumuzdan bu yana, İskilip’in 64 köyüne ve 14 mahallesine ulaştık. Amacımız, yalnızca ihtiyaçları karşılamak değil, gönülleri de ısıtmak. Biliyoruz ki, paylaşmak sadece maddi bir yardım değil, aynı zamanda insanlığın en güzel erdemidir. Bu yüzden, siz değerli İskilip halkının destekleriyle nice projelerde daha fazla kardeşimize ulaşmaya devam edeceğiz.

Her bir yardım eli, bir umut ışığıdır. Her bağış, bir çocuğun gülümsemesine dönüşür. Bu iyilik yolculuğunda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Unutmayalım ki, “Birlikte büyüyen iyilik, yalnızca ihtiyacı gidermekle kalmaz; kalpleri de birbirine bağlar.” Gelin, İskilip’in güzel yarınlarını birlikte inşa edelim” denildi.

Editör: Haber Merkezi