Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkarak istinat duvarından yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalıotomobil, Sungurlu-Çorum kara yolunda Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı.
Kaldırıma çıkan araç, istinat duvarını aşarak yan yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile yolcu A.Y., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK