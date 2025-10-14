Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme Ve Tanıtma Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Yıllardır İstanbul’da Kozörenliler tarafından kurulması planlanan birliktelik nihayet Kozören Köyü Güzelleştirme Ve Tanıtma Derneği Başkanı Serkan Karaca ile Başkan Yardımcısı Ali Taş, Sayman Özkan Yıldırım, Genel Sekreter Kamil Yıldırım, Dernek Üyesi Mehmet Cömert, tarafından hayata geçirildi.

Derneğin kurulmasında ve programın yapılmasında destek veren Bülent Kırıcı, Özlem Elma ve Halil Uncu’nun katkılarıyla yeni kurulan Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme Ve Tanıtma Derneği, İstanbul Maltepe’de bulunan Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde kahvaltılı bir program organize etti.

Programa, Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, Şişli-Sarıyer-Kağıthane İŞKUR Müdürü Aziz Doğan, Maltepe CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcıları Hüseyin Bektaş, İlhan İpekçi, İlknur Akyıldız, Uğur Toraman, Mekin Soyer, Makbule Sarak, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Eren Ağkaya, Tuğra Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Özcan, Tuzla Bölgesi Aile Hekimi İlker Baran Karaçitci, Çorumlular Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Mecitözü Federasyonu İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme Ve Tanıtma Derneği Başkanı Serkan Karaca, dernek olarak amaçlarının ortak kültür ve gelenekleri devam ettirmek olduğunu belirtti. Karaca, Kozörenli canlar olarak derneğin güçlenmesi için herkesi manevi destek olmaya davet ederek, derneğin kuruluşunda emeği geçen merhum Salih Yıldırım’ın da İstanbul’da Kozörenlileri bir araya getirin yönündeki vasiyetini aktardı.

Programda konuşma yapan Maltepe CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu, siyasetin zor olduğunu ancak dernekçiliğin daha zor olduğunu vurgulayarak, örgütlü olmanın organize olmanın kolay iş olmadığını söyledi. Otlu, hem Maltepeli hem de CHP İlçe Başkanı olarak, her zaman Çorumlu dostların yanında olacaklarını kaydederek, CHP’nin kapılarının sonuna kadar Çorumlulara açık olduğunu dile getirdi.

Programda konuşan Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy ise, kendisinin fahri Çorumlu olduğunu aktararak kendisini bir Çorumlu olarak saydığını ifade etti.

Mecitözü Federasyonu İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz da derneğin Serkan Karaca tarafından yeni kurulduğunun altını çizerek, derneklerin ayakta kalabilmesi için manevi ve maddi güce ihtiyaç olduğunu söyledi. Yakında Çorumlular Konfederasyonunu kuracaklarını dile getiren Akmaz, Serkan Karaca ve Yönetimi tarafından kurulan yeni derneğe en güzel desteği vereceklerini açıkladı.

Yemek konuşmaların ardından çalınan sazlar ile davul zurna eşliğinde eğlence ile son buldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ