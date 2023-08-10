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Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kongre ise başkanlığına Neslihan Yurtdagül’ün getirildiği ÇESİAD’ın yeni yönetimi bir dizi ziyaret için Çorum’a geldi.

ÇESİAD Başkanı Yurtdagül ve beraberindeki heyet ziyaretler öncesinde de Çorum basını ile Anitta Otel’de biraraya geldi. 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül ile birlikte Dernek Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım, Dernek kurucularından emekli Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Necati Şahin, Çorum Kültür Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan, ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ünal, Suriri Onan ile ÇESİAD Basın ve Çorum Sorumlusu Aylin Alveran da toplantıda hazır bulundu.

ÇESİAD’ın projelerinden bahsedilen toplantıda Neslihan Yurtdagül, “Çorum’dan İstanbul’a gelmiş çocuklarımıza ev sahipliği yapmak amacıyla 2005’te kurulduk. Çorumlu iş adamların gücünü de ortaya koyarak öğrencilere katkı ve destekte bulunuyoruz. Geçen sene 300 öğrencimize burs sağlamıştık bu sene bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Mezunlarımızı dinamik tutarak yönetim kadromuzda bulunduruyoruz. Bugüne kadar burs verdiğimiz öğrenci sayısı 3 binin üzerindedir.” dedi.

Öğrencilerin birbiriyle kaynaştıkları ve aile ortamında hissettikleri bir dernek olduklarının ve İstanbul’daki Çorum derneklerinin çatı örgütü haline geldiklerinin altını çizen Neslihan Yurtdagül, “Çorum’un gelişimine katkı sunacak çalışmaların içesinde var olmayı hedefliyoruz. İstanbul’da Çorum’u yansıtmak ve tanıtmak için varız. İstanbul’da güçlü bir yapımız var ancak lobimiz o kadar güçlü değil. Güçlü bir Çorum lobisi olması için çalışmalarımızı artıracağız. Ayrıca bu yıl Ankara’da da öğrenci kahvaltılarımıza ve burs vermeye başlattık. Yaptığımız bu çalışmalarda Onursal Başkanımız Mehmet Yıldırım’ın katkıları büyüktür. Bizde bu katkıları geliştirerek devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çorum’a geliş amaçlarının protokolü ziyaret etmek olduğuna değinen Yurtdagül,”Çorum’da protokol üyelerini ziyaret etmek ve daha iyi diyalog içerinde olmayı hedefliyoruz. İstanbul’da çatı derneği olma hedefimizi tamamladık. Onursal Başkanlarımız Mehmet Yıldırım ve İsmail Sezikli bey devam edecek. Çorumlu Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü’yü de katkıları için onursal başkanımız ilan ettik. Bize katkıları büyüktür. Öğrencilerimizle her ay kahvaltı programları ve her hafta çay programları yaparak birbirleriyle kaynaşmalarını ve sorunların çözümünde birbirlerine destek olmalarını sağlıyoruz. Çorum’un yararına olan tüm konulara ÇESİAD olarak imzamızı atarız. Çorum’un bir yerlere gelmesini istiyorsak sadece Çorum özelinde değil diğer illerdeki bürokrasinin de dahil edilerek yapılması gerekir. Bürokraside çok iyi yerlerdeyiz. Sadece organize olamıyoruz. Aslında herkes birbirine el verse Çorum’u kimse tutamaz” diye konuştu.

Çorum’un kültürünü tanıtmak adına konsolosların Çorum’a davet edilmesi gibi bir çalışmalarının olduğuna değinen Yurtdagül, “Kültürel anlamda gezilecek görülecek o kadar değerli yerler var ki. Konsoloslarımızı gezdirdiğimiz zaman diğer ülkelerdeki turistleri buraya çekersek Çorum’un turizmini geliştirecek bir fırsat yakalayacağız. İlerleyen süreçte bu projeyi gerçekleştireceğiz ve başka projelerle Çorum’a sıklıkla geleceğiz. Çorum’un her şekilde arkasındayız. Siyasi bir lobi oluşturulacaksa katkı sunulması gerekiyorsa bu dönemde bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Dernek Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım ile Çorum Kültür Turizm Derneği Başkanı Ömer Arslan’da birer konuşma yaptı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.