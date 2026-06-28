Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı. Kırmızı-Siyahlı ekibin dev bayrağı, İstanbul Valiliği'nden alınan özel izinle Boğaz'da dalgalanarak büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin en önemli simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı'nda dalgalanan Arca Çorum FK bayrağı, İstanbul'da yaşayan binlerce Çorumlu için gurur dolu anlara sahne oldu. Boğazdan geçen vatandaşların da dikkatini çeken bayrak, Süper Lig heyecanını İstanbul'a taşıdı.

Kulübün Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, Arca Çorum FK'nın artık sadece Çorum'un değil, Türkiye'nin önemli spor markalarından biri haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un eşsiz manzarasında dalgalanan Kırmızı-Siyahlı bayrak, hem Çorumluların birlik ve beraberliğini simgelerken hem de kulübün ulusal çapta ulaştığı marka değerinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.