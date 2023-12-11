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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi olmuştu.İşsizlik oranı ise eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 21,8 olmuştu.

Kaynak: Sözcü