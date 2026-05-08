Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Antalya Şubesi Kurucu Başkanı, Emekli Antalya Kadastro Bölge Müdürü İsmet Tandoğan’ın cenazesi, dün Uncalı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Müşerref Tandoğan’ın eşi, Nurdoğan Özsu ve Nesrin Garip’in babaları, Çorum’da Eczacı Lütfi Garip’in kayınpederi olan İsmet Tandoğan, önceki gün Antalya’daki evinde 88 yaşında hayata veda etmişti.

İsmet Tandoğan’ın defin törenine, Antalya ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak ve diğer bazı yöneticiler de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.