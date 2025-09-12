Çorum Merkez Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi İsmet Önal (68), hayatını kaybetti.

Çorum Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu’nda görev yapan Öğretmen Çiğdem Önal ile Cem Önal’ın babası, merhum Fatma Önal’ın eşi, Mustafa Yiğit'in damadı İsmet Önal vefat etti.

Yakalandığı hastalık nedeniyle vefat eden İsmet Önal, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR