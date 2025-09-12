Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi'ne 3 profesör, 3 doçent, Mühendislik Fakültesi'ne 1 profesör, 5 doçent, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1 doktor öğretim üyesi, 1 doçent ve 1 profesör, Antropoloji Bölümü'ne 1 profesör, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'na 1 profesör, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 2 profesör, 5 doçent, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1 profesör, 3 doçent, İlahiyat Fakültesi'ne 2 profesör olmak üzere toplam 28 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 25 Eylül'de sona erecek.