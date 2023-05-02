İsmet Kayacan’ın cenazesi geçtiğimiz öğle namazına müteakip Kargı Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kargı Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, bazı daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)