Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın annesi Halise Küçükkaya, Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Halise Küçükkaya kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede Halise Küçükkaya’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Morga gelen ve hayli üzgün olduğu gözlenen İsmail Küçükkaya, cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlük çekti ve ağladığı görüldü.



Editör: HABER MERKEZİ