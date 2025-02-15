Yenice köyünden merhum Ömer Anaklı’nın oğlu, Hülya Anaklı’ın eşi, Melike Anaklı Köylü ile Ceyhun Can Anaklı’nın babası, Av. Ali Anaklı’nın ağabeyi, Emsal ve Kevser Anaklı’nın kardeşleri olan İsmail Anaklı’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum merkeze bağlı Yenice Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç başta olmak üzere bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi