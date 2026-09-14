İŞKUR İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu, Çorum’da fazla istihdam sağlayan işyerlerini ziyaret etmeye başladı.

Saraçoğlu, Çorum’un istihdamına önemli katkılar sunan Ahlatcı Holding’i ziyaret ederek, Personel Müdürü Arif Can Altun ve İnsan Kaynakları Yetkilisi İlker Varoğlu ile görüştü.

Buluşmada, Ahlatcı Holding’in ilimiz istihdamındaki katkıları, iş gücü ihtiyaçları ve işverenlerin nitelikli insan kaynağına erişimini desteklemeye yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İŞKUR Müdürü Sezgin Saraçoğlu, Safi Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaretinde de, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Safi ve Genel Müdür Ali Yetkin’le ile bir araya geldi.

Saraçoğlu, Çorum’un istihdamına ve ekonomisine değer katan işletmelerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.