TBMM’de kısa sürede 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi haline gelen Yeni Parti’de 26 Ağustos’a kadar üye olan vatandaşların oy kullanabildiği kongre süreci Merkez İlçe Delege seçimi ile ilimizde de start almış oldu.

Kongre süreci uyarınca Yeni Parti Çorum Merkez İlçe delege seçimleri Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi Balaban İş Merkezi Kat: 4 No: 8 (Diyanet Kitabevi üstü) adresinde başladı.

Üye sayısı fazla olan Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallesi delege seçimleri bina girişinde kurulan sandıklarda, diğer mahalle ve köy delegelerinin seçimleri ise yine tek liste halinde 4. katta bulunan parti binasında yapılmaya başlandı. Üyelerin büyük ilgi gösterdiği delege seçimleri saat 15.00’e kadar devam edecek.

Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe’de 26 Ağustos 2026 tarihine kadar üye olan Bin 954 vatandaşın oy kullanacağı seçimde 400 delegenin belirleneceğini kaydetti. Tek liste halinde yapılacak olan seçimde merkez ilçe delegelerinin belli olacağını söyleyen Solmaz, ilçe kongrelerinin de önümüzdeki günlerde yapılmaya başlanacağını vurguladı.

Partiye üye kayıtlarının Bahabey Caddesi üzerindeki irtibat bürosu ile Gazi Caddesi’nde İl Başkanlığı’nda yapılmaya devam ettiğini ve Çorumluların büyük ilgisine teşekkür ettiklerini söyleyen Solmaz,

YENİ Parti büyük kurultayının 14-15 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesinin planlandığını, il ve ilçe örgütlerindeki seçimlerin ise 27 Ekim 206’ya kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi