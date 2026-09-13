KESK’e bağlı Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim sistemindeki yapısal sorunlara, artan eğitim harcamalarına ve eğitimcilerin çalışma koşullarına dikkat çekti.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının ekonomik krizin ve eğitim alanında uzun süredir devam eden sorunların gölgesinde başladığı savunuldu.

“VELİLERİN ÜZERİNDEKİ

EKONOMİK YÜK ARTTI”

Açıklamada, kırtasiye malzemelerinden okul çantasına, kıyafetten ayakkabıya, servisten beslenmeye kadar birçok kalemde maliyetlerin yükseldiği belirtildi. Eğitim Sen’in paylaştığı verilere göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yalnızca temel okul başlangıç giderlerinin ilkokul düzeyinde 6 bin 700 ile 9 bin 600 lira, ortaokulda 8 bin 800 ile 12 bin 700 lira, lisede ise 10 bin ile 14 bin 700 lira arasında değiştiği ifade edildi.

Bu rakamlara servis, ulaşım, beslenme, kantin, yardımcı kaynaklar ve eğitim yılı boyunca ortaya çıkacak diğer masrafların dahil olmadığı kaydedildi.

ÜCRETSİZ YEMEK VE

İÇME SUYU TALEBİ

Yapılan açıklamada öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme sorununa da dikkat çekildi. Sendika, tüm öğrencilere ayrım gözetilmeksizin en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek ile temiz içme suyu sağlanması gerektiğini belirtti. Eğitim hakkının ailelerin gelir durumuna bağlı hale gelmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, temel kırtasiye ve eğitim materyallerinin de ücretsiz karşılanması istendi.

Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin ücret, istihdam ve çalışma koşullarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının sona erdirilmesini isteyen Eğitim-Sen Şube Yürütme Kurulu, bütün eğitim emekçilerinin kadrolu ve güvenceli şekilde istihdam edilmesi gerektiğini savundu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile oluşturulan “öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” ayrımının mesleki bütünlüğe zarar verdiği de öne sürüldü.

Açıklamada norm kadro fazlası öğretmenlerin resen görevlendirilmesi ve Millî Eğitim Akademisi üzerinden alan değişikliğine yönlendirilmesine de tepki gösterildi. Sendika, öğretmenlerin mesleki özerkliğinin korunmasını, iradeleri dışında görevlendirme ve alan değişikliği yapılmamasını talep etti.

MÜFREDAT ELEŞTİRİSİ

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne yönelik eleştirilerini de yineledi. Açıklamada eğitim programlarının “bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi, kapsayıcı ve anadilinde eğitim hakkını esas alan” bir anlayışla hazırlanması gerektiği ifade edildi.

“HER OKULA YETERLİ BÜTÇE AYRILMALI”

Sendikanın talepleri arasında okullara ihtiyaçları oranında doğrudan ve yeterli bütçe ayrılması da yer aldı. Okulların temizlik, güvenlik, bakım-onarım, kırtasiye, elektrik ve su gibi temel giderlerinin merkezi bütçeden karşılanması gerektiği belirtilerek, velilerden kayıt parası veya zorunlu bağış alınmasının önüne ancak yeterli kamu finansmanıyla geçilebileceği savunuldu.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim hakkı, velilerin üzerindeki ekonomik yükün azaltılması ve eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi. Açıklama, “Parasız, kamusal, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim hakkından vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi