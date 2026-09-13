Geçtiğimiz aylarda ilçe kongreleri ile başlayan ve “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla düzenlenecek kongreler Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde yapılan İl Kongresi ile sona erdi.

Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İlçe Başkanları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler, vatandaşlar ve çok sayıda partili katıldı.

MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın başkanlığını yaptığı divanda Prof. Dr. Kürşat Azkur, Hüseyin Esenyel ve Ali Beyaz yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider-bilanço, tahmini bütçenin belirlenmesi sonrasında ise siyasi konuşmalar bölümüne geçildi. Milletvekili Kayrıcı, MYK Üyesi Azkur, Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve İl Başkanı Çıplak’ın konuşmasından sonra ise seçimlere geçildi.



Belediye Başkanı Aşgın konuşmasında Türk milletinin tarih boyunca mazlumların umudu olduğunu belirterek, Türkiye'nin yeniden tarihi misyonunu üstlendiğini söyledi. Türk milletinin yeniden tarihi misyonuyla tarih sahnesinde yerini aldığını belirten Aşgın, bu iradenin Cumhur İttifakı ile ortaya konulduğunu kaydetti. Aşgın, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her yerde iradesini ortaya koymayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki önemli gelişmelere değinen MHP MYK Üyesi Azkur Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin ülkenin tüm kritik dönemlerinde sorumluluk alan, devletin istikrarını önceleyen ve çözüm odaklı tavır ortaya koyan bir lider olduğunu söyledi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine de değinen Azkur, Bahçeli'nin bu süreci ülkenin geleceği açısından önemli bir miras olarak gördüğünü belirtti.

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı ise “Terörsüz Türkiye” hedefinin ülkenin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı açısından önem taşıdığını belirterek, sürecin geleceğimiz açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi.

MHP'nin Türk siyasetinde milli duruşuyla farklı bir yere sahip olduğunu belirten Kayrıcı, partinin siyaset anlayışının merkezinde Türk milletinin bulunduğunu söyledi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin güçlü Türkiye'nin habercisi olduğunu kaydeden Kayrıcı, bu hedefe ulaşılması ile huzur, güven ve refahın artacağını vurguladı.



YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet İhsan Çıplak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Buna göre Mehmet İhsan Çıplak başkanlığındaki MHP’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu. “Abdulsamet Ceylan, Ahmet Hattab İmal, Ahmet Şahinbaş, Burak Kağan Çelik, Bülent Yılmaz, Cemal Özyılmaz, Derviş Bolat, Fahrettin Çavdar, İzzet Bilge, Mehmet Ünlü, Murat Metin, Mustafa Ünlü, Mustafa Özcan, Mustafa Karaca, Abdullah Oğuz Çatal, Oğuzhan Haşim Öztoprak, Okan Arık, Orhan Yılmaz, Nuri Samet Bozkurt, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Yaşar Muslu ve Yener Ceylan”

İl Disiplin Kurulu üyeliklerine Aytaç Hızarcı, Tefik Kılınçoğlu, Ertuğrul Onan, Hakan Kaan Uz, Mehmet Demir, Mustafa Küyükoğlu ve Okan Aydoğdu’nun seçildiği genel kurulda Üst Kurul delegeleri ise MNehmet İnsan Çıplak, Abdullah Dalyan, Ahmet Gelgör, Ahmet İmal, Bekir Dağ, Etem Alaf, İsa Duru, İsmail Çetinkaya, İzzet Bilge, Mehmet Aktaş, Muhsin Dere, Orhan Özyol, Mustafa Serdar Avcu, Şerif Arslan ve Yener Ceylan’dan oluşturuldu.